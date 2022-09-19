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В России подскочили в цене услуги репетиторов

19 сентября 14:01
Фото: piqsels.com
Российские репетиторы массово повышают стоимость своих услуг. По результатам соцопроса, каждый второй преподаватель нашей страны нуждается сегодня в дополнительных источниках доходов. Эксперты отмечают, что виной всему — текущая ситуация в экономике.

Большая часть репетиторов в России на данный момент уже уперлись в «ценовой потолок». По словам независимых аналитиков, многие родители скоро будут не в состоянии оплачивать дополнительные занятия своих детей, сообщает информационный портал NEWS.ru.

Стоимость услуг репетиторов выросла на сегодняшний день уже от 20 до 40 процентов. В ближайшее время цены намерены поднять еще около 58 процентов российских педагогов. Таковы итоги исследования, проведенного специалистами MAXIMUM Education. В опросе приняли участие две тысячи учителей из всех субъектов РФ.

Около 55 процентов опрошенных заявили, что занятия с репетиторами являются наиболее эффективным способом дополнительной подготовки для школьников. Еще 82 процента педагогов проинформировали о том, что их ученики нуждаются в дополнительных занятиях по ряду дисциплин.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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