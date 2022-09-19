В России подскочили в цене услуги репетиторов

Стоимость услуг репетиторов выросла на сегодняшний день уже от 20 до 40 процентов. В ближайшее время цены намерены поднять еще около 58 процентов российских педагогов. Таковы итоги исследования, проведенного специалистами MAXIMUM Education. В опросе приняли участие две тысячи учителей из всех субъектов РФ.