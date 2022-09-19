В Башкирии чиновников обяжут докладывать о подарках, выкупать и даже уничтожать их

На официальном интернет-портале правовой информации Башкирии сегодня 19 сентября был опубликован интересный документ, который приняло региональное министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности. В соответствии с ним чиновникам и прочим служащим министерства нужно сообщать в установленной форме о любом подарке полученном на работе — в ходе или же после официальных, протокольных мероприятий или же в командировках.
Если государственный служащий получил какой-либо подарок ему полагается в некой «установленной форме» сообщить о презенте не позже трех дней после его получения и сразу же передать подарок комиссии по инвентаризации материальных средств. Если знак благодарности стоит менее 3 тысяч рублей — он уходит изначальному получателю, если же стоимость подарка более 3 тысяч — он попадет в Реестр госимущества Башкирии, а если в нем есть еще и драгоценные камни или драгоценные металлы, то в соответствующий Госфонд России.
К слову, подарок дороже 3 тысяч рублей получатель из реестров или фондов может быть выкуплен. Но если выкупать его не захотят, то подарок рассмотрят с практической точки зрения, если он может послужить службу в ведомстве, то там он и останется, если же нет — подарок передадут на реализацию, а деньги от реализации в бюджет. Если же подарок не найдет нового хозяина, то он либо уйдет на благотворительные цели, либо и вовсе будет утилизирован.