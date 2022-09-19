В Башкирии чиновников обяжут докладывать о подарках, выкупать и даже уничтожать их

К слову, подарок дороже 3 тысяч рублей получатель из реестров или фондов может быть выкуплен. Но если выкупать его не захотят, то подарок рассмотрят с практической точки зрения, если он может послужить службу в ведомстве, то там он и останется, если же нет — подарок передадут на реализацию, а деньги от реализации в бюджет. Если же подарок не найдет нового хозяина, то он либо уйдет на благотворительные цели, либо и вовсе будет утилизирован.