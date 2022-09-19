Хабиров прилюдно запретил чиновникам заниматься ерундой и рассказал как надо сажать

Не занимайтесь ерундой. Не сажайте вот эти маленькие ростки до метра. Это бессмысленное занятие. Они не вырастают. Под снегом они ломаются и так далее. Вы кучу людей привлекаете к этому — толку нет. Сажайте меньше, но лучше крупномеры.Радий Хабиров