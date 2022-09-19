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Хабиров прилюдно запретил чиновникам заниматься ерундой и рассказал как надо сажать

19 сентября 08:36
Фото: 1MI
Глава Башкирии выступил с резкой критикой высадки саженцев деревьев менее метра высотой на оперативке в правительстве региона 19 сентября.

На сегодняшней оперативке в правительстве Башкирии Радий Хабиров раскритиковал глав муниципалитетов Башкирии, которые в попытках озеленять свои территории используют небольшие, менее метра, саженцы деревьев. Глава Башкирии заявил, что эта работа не будет продуктивной, ведь такие саженцы попросту не приживаются.

В скором времени республику в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия» должны озеленить 47 тысяч растений, однако глава республики сделал важную ремарку о том, как сделать это действительно эффективно и не осуществить работу в пустую.

Не занимайтесь ерундой. Не сажайте вот эти маленькие ростки до метра. Это бессмысленное занятие. Они не вырастают. Под снегом они ломаются и так далее. Вы кучу людей привлекаете к этому — толку нет. Сажайте меньше, но лучше крупномеры.Радий Хабиров

В качестве примера правильного озеленения Хабиров привел Уфу и Нефтекамск, заявив, что в обоих городах появляются отличные новые аллеи из деревьев-крупномеров.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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