Две тысячи уголовных дел отдела полиции в Уфе продали в Узбекистан за 7 тысяч рублей

В грузовике, который вез макулатуру из России в Узбекистан в ходе проверки обнаружили неожиданную находку. На приграничном пункте «Сагарчин» в Оренбургской области проверяющие обнаружили в автомобиле без малого две тысячи уголовных дел, которые расследовались и хранились в отделе полиции № 3 города Уфы. Часть этих дел, как выяснилось позднее, считалась уничтоженными, еще часть должна была находиться на хранении в архиве, однако и те и другие дела вместо положенной им участи направились в вояж до Узбекистана, но не доехали.