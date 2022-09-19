Две тысячи уголовных дел отдела полиции в Уфе продали в Узбекистан за 7 тысяч рублей

В грузовике, который вез макулатуру из России в Узбекистан в ходе проверки обнаружили неожиданную находку. На приграничном пункте «Сагарчин» в Оренбургской области проверяющие обнаружили в автомобиле без малого две тысячи уголовных дел, которые расследовались и хранились в отделе полиции № 3 города Уфы. Часть этих дел, как выяснилось позднее, считалась уничтоженными, еще часть должна была находиться на хранении в архиве, однако и те и другие дела вместо положенной им участи направились в вояж до Узбекистана, но не доехали.
В прицепе грузовика пухлые тома уголовных дел оказались достаточно нетривиальным образом, ранее несколько полицейских, BAZA даже указывает их звания и фамилии, сдали бумаги в макулатуру, да еще и выручили за это около 7 тысяч рублей. Компания же «Экология РБ» намеревалась переправить сперессованные тома в Узбекистан для дальнейшей переработки.
Теперь за весьма благовидную инициативу в виде сдачи макулатуры правоохранители и их руководитель могут получить немало проблем, ведь согласно букве закона, материалы уголовных дел должны уничтожаться специализированным образом. В пресс-службе МВД по Башкирии корреспонденту сообщили, что в данный момент информация уточняется.