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Власти Башкирии закупают сувенирный мед на 1,5 млн рублей

18 сентября 07:11
Фото: Mkset.ru
Товар поставит индивидуальный предприниматель Азат Юсупов из села Юматово, следует из информации, размещенной на портале госзакупок.

Заказчиком выступает республиканского ГКУ «Хозяйственное управление», которое обеспечивает нужды администрации главы Башкирии. Всего планируется закупить девять видов сувенирной продукции. Самый дорогой — батман (округлая ёмкость из древесины липы) с тремя килограммами бортевого меда. Его стоимость превышает 14,8 тыс. рублей. Двухкилограммовый батман оценен в 9,9 тыс. рублей. Самый дешевый сувенир — селекционный мед в шести окошках в виде сот — стоит почти 210 рублей. Мед должен быть липовым и бортевым.

На торговой площадке b2b.trade килограммовый батман стоит 4600 рублей
Фото: b2b.trade

На батманах, снаружи и, а крышках, должны быть нанесены лакированная зарисовка видов природы. Их необходимо упаковать в термоусадочную пленку, а затем — в сумку из ткани «оксфорд» с застежкой-молнией и ручкой для переноски. На сумке должны быть нанесены надпись «Башкортостан», орнамент и изображение пчелы.

Всего на мед в батманах, картонном чемоданчике и деревянном самоваре выделено полтора миллиона рублей. Закупка финансируется из бюджета Башкирии.

Товар, с ветеринарными и иными сопроводительными документами необходимо поставить по месту нахождения заказчика до 25 ноября.

Как сообщал Mkset, ранее власти Башкирии закупили 425 сувенирных наборов, включающих в себя мед, безалкогольные бальзамы, сборы трав и башкирские сладости. Эта закупка обошлась в 2,4 млн рублей.

#Новости#Наталья Балыкова#Общество
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