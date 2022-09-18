Власти Башкирии закупают сувенирный мед на 1,5 млн рублей

Заказчиком выступает республиканского ГКУ «Хозяйственное управление», которое обеспечивает нужды администрации главы Башкирии. Всего планируется закупить девять видов сувенирной продукции. Самый дорогой — батман (округлая ёмкость из древесины липы) с тремя килограммами бортевого меда. Его стоимость превышает 14,8 тыс. рублей. Двухкилограммовый батман оценен в 9,9 тыс. рублей. Самый дешевый сувенир — селекционный мед в шести окошках в виде сот — стоит почти 210 рублей. Мед должен быть липовым и бортевым.
На батманах, снаружи и, а крышках, должны быть нанесены лакированная зарисовка видов природы. Их необходимо упаковать в термоусадочную пленку, а затем — в сумку из ткани «оксфорд» с застежкой-молнией и ручкой для переноски. На сумке должны быть нанесены надпись «Башкортостан», орнамент и изображение пчелы.
Всего на мед в батманах, картонном чемоданчике и деревянном самоваре выделено полтора миллиона рублей. Закупка финансируется из бюджета Башкирии.
Товар, с ветеринарными и иными сопроводительными документами необходимо поставить по месту нахождения заказчика до 25 ноября.
Как сообщал Mkset, ранее власти Башкирии закупили 425 сувенирных наборов, включающих в себя мед, безалкогольные бальзамы, сборы трав и башкирские сладости. Эта закупка обошлась в 2,4 млн рублей.