Власти Башкирии закупают сувенирный мед на 1,5 млн рублей

На батманах, снаружи и, а крышках, должны быть нанесены лакированная зарисовка видов природы. Их необходимо упаковать в термоусадочную пленку, а затем — в сумку из ткани «оксфорд» с застежкой-молнией и ручкой для переноски. На сумке должны быть нанесены надпись «Башкортостан», орнамент и изображение пчелы.