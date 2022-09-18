Мэрия Уфы заплатит почти миллиард за этап реконструкцию улицы Октябрьской революции

На ремонт улицы в рамках этого этапа из республиканского и городского бюджетов выделили 980,4 млн рублей. На 2022 год предусмотрено 956,9 млн рублей из республиканской казны и 29,6 тысяч — из городской. В 2023 году на эти цели республика направит 45 млн рублей, город — 1,4 млн. в 2024 году Башкирия профинансирует ремонт на 316 млн рублей, Уфа — на 9,8 млн. Город выделит 9,3 млн рублей в 2025 году и 597,7 млн — в 2026 году.