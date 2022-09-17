Врач из Уфы назвала шесть опасных последствий нелеченных глистов

Очень часто в нашем организме есть паразиты, и мы можем не догадываться об их наличии. А проявляться это будет анемией, снижением или ростом веса, болями в кишечнике. Отдельное внимание к детям — плохая успеваемость, неврозы и плохой сон — все эти признаки также могут недвусмысленно намекать на наличие паразитов в организме ребенка.Гульнур Нигманова