Врач из Уфы назвала шесть опасных последствий нелеченных глистов

Ранее доктор Гульнур Нигманова уже рассказывала о том, как можно заподозрить у себя наличие глистов, и называла косвенные признаки, которые вполне можно расценить как тревожные звоночки. На этот раз доктор разъяснила, чем же может быть чревато игнорирование паразитов в своем организме в долгосрочной перспективе.
Очень часто в нашем организме есть паразиты, и мы можем не догадываться об их наличии. А проявляться это будет анемией, снижением или ростом веса, болями в кишечнике. Отдельное внимание к детям — плохая успеваемость, неврозы и плохой сон — все эти признаки также могут недвусмысленно намекать на наличие паразитов в организме ребенка.Гульнур Нигманова
Также, по словам врача-эксперта, тревожными симптомами могут быть и другие факторы, как ухудшение состояния кожи и волос, а также потеря волос. Так что это не только вопросы красоты и эстетики, но и вполне вероятно тревожные сигналы от организма.
И это мы говорим о самых простых паразитах, таких как аскариды и острицы. А ведь есть более сложные паразиты, которые могут еще более пагубно влиять на состояние здоровья и усугублять имеющиеся проблемы со здоровьем. Гульнур Нигманова
Но паразиты, заявляет доктор Нигманова, настоящие мастера маскировки. И увидеть их человек может нередко уже тогда, когда они выходят из организма естественным путем, то есть в стуле. Это означает, что количество паразитов в организме уже запредельное, и организм начинает их «изгонять».
Очень важно своевременно обратиться за медицинской помощью. Особое внимание стоит обращать на тему паразитов семьям с детьми, особенно тем, где малыш пошел в детский сад, ведь дети не всегда тщательно соблюдают гигиену и пользуются общими игрушками. Если у ребенка есть острицы, то, скорее всего, они есть и у остальных членов семьи.Гульнур Нигманова