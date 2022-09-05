mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Врач из Уфы назвала симптомы, говорящие о наличии глистов

5 сентября 03:21
Фото: 1MI
О том какие симптомы могут свидетельствовать о наличии паразитов в организме рассказала врач-онколог Гульнур Нигманова.

Кроме “стандартных”, то есть очевидных симптомов наличия в организме человека таких паразитов как глисты, которые выражаются в болях в животе, резком наборе веса или же похудении, а также неполадках со стулом, врач хирург-онколог и маммолог назвала еще ряд тревожных симптомов.

Помимо резкого набора или потери веса и болей в животе свидетельствовать о незваных гостях в теле человека также может анемия, депрессивное состояние и нервозность.

Перед тем как при наличии вышеперечисленных напастей заподозрить у себя какое-либо серьезное заболевание, доктор Нигманова рекомендует исключить именно наличие глистов. И разумеется пройти курс лечения, который избавит от паразитов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48