Врач из Уфы назвала симптомы, говорящие о наличии глистов

Кроме “стандартных”, то есть очевидных симптомов наличия в организме человека таких паразитов как глисты, которые выражаются в болях в животе, резком наборе веса или же похудении, а также неполадках со стулом, врач хирург-онколог и маммолог назвала еще ряд тревожных симптомов.