В Уфе на строительство кампусов могут выделить 11,7 миллиардов рублей

Министерство образования РФ готово направить до 11,7 миллиардов рублей на строительство кампусов Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня, об этом сообщает «Ъ-Уфа».
Известно, что всего в следующем году министерство готовится выделить 500 миллионов рублей, а в 2024 году — 3,5 миллиардов. В 2025 году — 7,7 миллиардов рублей.
Для получения средств местные власти должны будут заключить концессионное соглашение с инвестором, кроме того, проект кампусов должен пройти государственную экспертизу.
Ранее мы писали о том, что бюджет Башкирии в 2023 году будет увеличен более чем на 15 миллиардов рублей.