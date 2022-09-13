Бюджет Башкирии в 2022 году увеличат на 15,4 миллиарда рублей

По словам Игтисламовой, экономика справляется, а план по налоговым и неналоговым доходам в настоящий момент поднимается. Сообщается также, что из федерального бюджета будет дополнительно выделено семь миллиардов рублей. Дополнительные средства будут направлены на социальные выплаты, корректировку Республиканской адресной инвестиционной программы, Дорожного фонда.