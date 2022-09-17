В Башкирии скорая помощь отказалась ехать к ребенку из-за ям на дороге

Жительница Башкирии пожаловалась на службу скорой помощи, которая отказалась приезжать на вызов из-за плохой дороги. Об этом она написала в комментариях под одним из постов главы республики Радия Хабарова. По словам женщины, проблемная дорога находится в деревне Шакша.
«Даже скорая помощь к ребенку не всегда приезжает, так как проехать невозможно, говорят, приезжайте сами в приемный покой!!! Это нормально?» — возмутилась местная жительница.
Женщина также подчеркнула, что местные жители «убивают» свои машины из-за плохих дорог. Также под этим комментарием ее поддержали и местные жители, сообщив о том, что машины буквально «разбиваются» об такую дорогу.
На жалобу ответила сотрудница администрации Иглинского района, сообщив, что «перечень дорог муниципалитета, которые отремонтируют в 2022 году, сформировали и учредили в декабре 2021 года по постановлению муниципалитета с учетом ранее поступивших обращений жителей.»
Ранее мы писали о том, что жительница Башкирии пожаловалась на врачей, которые пригласили ее отрезать ноги.