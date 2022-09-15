mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительница Башкирии пожаловалась на врачей, пригласивших ее отрезать ноги

15 сентября 07:07
Фото: 1MI
Обеспокоенная состоянием 53-летней тети, в ранах у которой уже появились опарыши, попросила помощи с госпитализацией тети на странице у Радия Хабирова 13 сентября.

В комментариях под постом Радия Хабирова крик души разместила обеспокоенная племянница 53-летней женщины Елены З. у которой усугубились проблемы со здоровьем, однако госпитализировать женщину в Стерлитамакскую больницу № 1, по словам племянницы Виктории И., не стали, причем по весьма дурно пахнущим причинам.

Из рассказа Виктории И. на странице главы Башкирии следует, что в воскресенье 11 сентября ее тетушку на машине скорой помощи на носилках привезли в приемный покой ГБ № 1 в Стерлитамаке. На носилках 53-летняя женщина была потому, что из-за болезни ног уже не может самостоятельно передвигаться.

По словам Виктории И. врач приемного отделения больницы отказала в госпитализации из-за неприятного запаха от женщины и даже заявила, что «она не мылась целый год». На такое заявление врача женщина парировала тем, что дочь мыла тетю при враче скорой помощи, но запах вполне вероятно есть и исходит он от больных ног женщины, где по словам племянницы уже появились некие личинки.

У моей тети критичная ситуация, лечение дома не помогает. Врач перевязала ноги и сказала перестанет ходить привозите отрежем ноги. Прошу помогите пожалуйста госпитализировать ее. Тетя от болей уже не спит не ест, сильно похудела. Боимся что умрет.Виктория И.

В диалог с Викторией И. на странице Радия Хабирова вступил официальный представитель минздрава Башкирии Тагир Гизатуллин и запросил полные данные тети и получив их пообещал проработать с коллегами из Стерлитамакской больницы данный вопрос и пообещал дать ответ до 15 сентября. Виктория И. Тагира Гизатуллина поблагодарила и написала, что будет ждать. В данный момент в ветке комментариев обновленной информации пока не появилось, хотя 15 сентября наступило.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48