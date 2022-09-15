Жительница Башкирии пожаловалась на врачей, пригласивших ее отрезать ноги

В комментариях под постом Радия Хабирова крик души разместила обеспокоенная племянница 53-летней женщины Елены З. у которой усугубились проблемы со здоровьем, однако госпитализировать женщину в Стерлитамакскую больницу № 1, по словам племянницы Виктории И., не стали, причем по весьма дурно пахнущим причинам.
Из рассказа Виктории И. на странице главы Башкирии следует, что в воскресенье 11 сентября ее тетушку на машине скорой помощи на носилках привезли в приемный покой ГБ № 1 в Стерлитамаке. На носилках 53-летняя женщина была потому, что из-за болезни ног уже не может самостоятельно передвигаться.
По словам Виктории И. врач приемного отделения больницы отказала в госпитализации из-за неприятного запаха от женщины и даже заявила, что «она не мылась целый год». На такое заявление врача женщина парировала тем, что дочь мыла тетю при враче скорой помощи, но запах вполне вероятно есть и исходит он от больных ног женщины, где по словам племянницы уже появились некие личинки.
У моей тети критичная ситуация, лечение дома не помогает. Врач перевязала ноги и сказала перестанет ходить привозите отрежем ноги. Прошу помогите пожалуйста госпитализировать ее. Тетя от болей уже не спит не ест, сильно похудела. Боимся что умрет.Виктория И.
В диалог с Викторией И. на странице Радия Хабирова вступил официальный представитель минздрава Башкирии Тагир Гизатуллин и запросил полные данные тети и получив их пообещал проработать с коллегами из Стерлитамакской больницы данный вопрос и пообещал дать ответ до 15 сентября. Виктория И. Тагира Гизатуллина поблагодарила и написала, что будет ждать. В данный момент в ветке комментариев обновленной информации пока не появилось, хотя 15 сентября наступило.