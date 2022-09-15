Жительница Башкирии пожаловалась на врачей, пригласивших ее отрезать ноги

По словам Виктории И. врач приемного отделения больницы отказала в госпитализации из-за неприятного запаха от женщины и даже заявила, что «она не мылась целый год». На такое заявление врача женщина парировала тем, что дочь мыла тетю при враче скорой помощи, но запах вполне вероятно есть и исходит он от больных ног женщины, где по словам племянницы уже появились некие личинки.