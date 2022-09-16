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В Башкирии ГИБДД проводит массовые проверки водителей

16 сентября 11:16
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
О проведении мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ

На территории республики проводятся массовые рейды, направленные на профилактику ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.

Сообщается, что особое внимание в ходе мероприятий будет уделено выявлению случаев вождения в нетрезвом виде. Как отметил глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов, основной задачей рейдов является предупредить и уберечь людей от увечий, которые могут получить в результате ДТП.

Напомним, днём ранее стало известно о проведении массовых рейдов в республике. Сообщается, что мероприятия будут направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и несоблюдения требований безопасности на дороге юрлицами и ИП, которые осуществляют пассажирские перевозки.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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