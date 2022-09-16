В Башкирии ГИБДД проводит массовые проверки водителей

На территории республики проводятся массовые рейды, направленные на профилактику ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РБ.
Сообщается, что особое внимание в ходе мероприятий будет уделено выявлению случаев вождения в нетрезвом виде. Как отметил глава ГИБДД по республике Владимир Севастьянов, основной задачей рейдов является предупредить и уберечь людей от увечий, которые могут получить в результате ДТП.
Напомним, днём ранее стало известно о проведении массовых рейдов в республике. Сообщается, что мероприятия будут направлены на профилактику дорожно-транспортных происшествий и несоблюдения требований безопасности на дороге юрлицами и ИП, которые осуществляют пассажирские перевозки.