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В Башкирии 15 сентября объявлены массовые проверки пассажирских перевозчиков

15 сентября 08:09
Фото: 1MI
Работать на дороге будут не только сотрудники ДПС ГИБДД, но и судебные приставы, об этом в своем телеграм-канале глава регионального ГИБДД Владимир Севастьянов 15 сентября.

В Башкирии 15 сентября пройдут массовые проверки, на этот раз направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий и несоблюдения требований безопасности на дороге юрлицами и ИП, которые занимаются перевозками пассажиров, как междугородними так и межрегиональными.

Базироваться сегодняшние массовые проверки будут в Стерлитамакском районе на 105 км автодороги Уфа-Оренбург. Пассажиров же транспорта, который подвергнется проверкам, Владимир Севастьянов от лица ведомства попросил с пониманием отнестись к задержке в дороге, ведь ее цель это именно безопасность, жизнь и здоровье граждан.

Традиционно проверки ГИБДД также стартуют и на выходных днях, начинаются они вечером в пятницу и базируются в том числе и близ питейных заведений. В таких проверках главная цель это выявление нетрезвых водителей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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