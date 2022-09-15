В Башкирии 15 сентября объявлены массовые проверки пассажирских перевозчиков

В Башкирии 15 сентября пройдут массовые проверки, на этот раз направленные на профилактику дорожно-транспортных происшествий и несоблюдения требований безопасности на дороге юрлицами и ИП, которые занимаются перевозками пассажиров, как междугородними так и межрегиональными.
Базироваться сегодняшние массовые проверки будут в Стерлитамакском районе на 105 км автодороги Уфа-Оренбург. Пассажиров же транспорта, который подвергнется проверкам, Владимир Севастьянов от лица ведомства попросил с пониманием отнестись к задержке в дороге, ведь ее цель это именно безопасность, жизнь и здоровье граждан.
Традиционно проверки ГИБДД также стартуют и на выходных днях, начинаются они вечером в пятницу и базируются в том числе и близ питейных заведений. В таких проверках главная цель это выявление нетрезвых водителей.