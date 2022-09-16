Поставщики предложили способ стабилизировать цены на продукты

Как передает iz.ru, бизнес предложил ФАС вдвое сократить сроки, в которые ритейлеры должны погасить задолженность за поставку социально значимых продуктов.
Например, сейчас за скоропортящуюся продукцию магазин должен рассчитаться с поставщиком в течение восьми дней с момента получения заказа. Товары сроком годности до 30 суток и алкоголь можно оплачивать в течение 40 дней.
Однако поставщики отметили, что ритейлеры зачастую задерживают эту оплату и выходит, что дистрибьюторы кредитную торговые сети. Из-за этого растут издержки поставщиков. Они считают, что сокращение сроков оплаты может позволить стабилизировать ситуацию.
Антимонопольная служба рассматривает инициативу.