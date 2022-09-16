«Обманутые дворники» рассказали о ходе голодовки в Уфе за отставку Хабирова

Так, лидер движения Алсу Гайнуллина сообщила корреспонденту Mkset, что голодовка началась «отлично», однако на тот момент власти с участниками голодовки не связывались. По словам женщины, держать голодовку они намерен до 18:00 воскресенья. В случае, если требования движения «Обманутые дворники» не будут услышаны, то они намерены повторить акцию, но уже в октябре.