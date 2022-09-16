«Обманутые дворники» рассказали о ходе голодовки в Уфе за отставку Хабирова

Сегодня, 16 сентября, в Уфе активисты движения «Обманутые дворники» начали голодовку ради отставки высокопоставленных чиновников Башкирии. В частности, в своем обращении к Владимиру Путину общественники потребовали отставки главы региона Радия Хабирова, мэра Уфы Ратмира Мавлиева, а также всех членов правительства республики.
Так, лидер движения Алсу Гайнуллина сообщила корреспонденту Mkset, что голодовка началась «отлично», однако на тот момент власти с участниками голодовки не связывались. По словам женщины, держать голодовку они намерен до 18:00 воскресенья. В случае, если требования движения «Обманутые дворники» не будут услышаны, то они намерены повторить акцию, но уже в октябре.
Напомним, мотивировали свой поступок активисты-общественники тем, что Радий Хабиров, по словам Дильшода Шерматова, развалил экономику, социальную сферу. Кроме того, отстранить от занимаемой должности его необходимо якобы из-за коррупции «в органах власти и в органах местного самоуправления, ухудшение межнациональных отношений, введение в заблуждение федеральных властей посредством предоставления ложной информации».
Правительство Башкирии, по мнению Шерматова, необходимо распустить из-за хронической неспособности к управлению экономикой и социально-гуманитарной сферой. Между тем, Алсу Гильманова подняла проблемы дворников, в частности, оплату труда, невозможность добиться «элементарных условий для работы», а также отсутствие социального жилья.