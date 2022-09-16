Директор Башкирской гимназии решил остаться на посту после протеста родителей

Долгие годы в гимназии был директор, который в ноябре 2021 года ушел на заслуженный отдых. Директором гимназии назначили Р. М. Камалова. В сентябре 2022 года Р. М. Камалов по собственной инициативе принял решение об уходе с поста директора и написал заявление на отпуск с 15 сентября с последующим увольнением по собственному желанию. Мы понимаем ваше волнение в связи с уходом директора школы и постараемся решить вопрос с директором гимназии в скором времени. начальник управления образования администрации Уфы Азат Батыршин