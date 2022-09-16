Директор Башкирской гимназии решил остаться на посту после протеста родителей

На странице Радия Хабирова сегодня, 15 сентября, стали появляться десятки обращений от родителей учеников башкирской гимназии № 158 в уфимском микрорайоне «Южный». Кто-то из родителей сухо требовал вернуть директора, который за год «у руля» школы влюбил в себя и детей, и родителей, а кто-то доказывал, как преобразилась школа за этот год, и говорил, что в этом заслуга Камалова.
Родительница ученика гимназии № 158 Лилия И. объяснила корреспонденту Mkset видение ситуации от имени многих родителей школьников.
По мнению родителей, год назад в школе сняли предыдущего директора гимназии Ахмадееву Г. Г, а на ее место поставили молодого перспективного специалиста Камалова Ришата Марсовича — нынешнего директора, против ухода которого выступают родители. Со слов самих родителей, предыдущего директора школы «попросили» уйти, однако на этот раз за него горой стала вся школа.
— Когда Камалов заступил на должность, первое, чем он занялся, была работа с арендаторами. Гимназией сдаются огромные площади, в то время как самой гимназии не хватает классов для размещения учеников. По этой причине гимназия была вынуждена добавлять дополнительную смену для учеников 3-х классов.
Но основная причина — строительство футбольного поля. Застройщиком являются частные лица, которые без согласования гимназии, просто поставив перед фактом, начали строительство футбольного поля на территории гимназии. Занимая практически всю площадь ее территории. Это место, где собирались дети на линейки, где проводились праздники, где была зимняя лыжня в холодное время года, а летом — площадка для уроков физкультуры, — следует из обращения родителей одного из классов, опубликованного в соцсетях.мнение родителей школьников БГ № 158
Родители считают, что директора не устроило такое положение дел. По их мнению, руководителю школы из-за другого мнения по ситуации не дали доработать до окончания срока контракта — ноября 2022 года. По словам родителей, в возвращении директора Камалова заинтересованы не только они, но и сама администрация гимназии, а также педагогический коллектив.
Отсюда вопрос: кто эти застройщики, что после сопротивления администрации начинают беспрестанно «копать» на директора, выявляя якобы какие-то нарушения. По сути происходит захват площадей школы под коммерческие нужды, и любого неугодного «система» тут же снимает.считают родители одного из классов
Однако у администрации Уфы другая точка зрения. На десятки или уже сотни жалоб отреагировал начальник управления образования администрации Уфы Азат Батыршин. По словам чиновника, директор покидает должность исключительно по собственному желанию.
Долгие годы в гимназии был директор, который в ноябре 2021 года ушел на заслуженный отдых. Директором гимназии назначили Р. М. Камалова. В сентябре 2022 года Р. М. Камалов по собственной инициативе принял решение об уходе с поста директора и написал заявление на отпуск с 15 сентября с последующим увольнением по собственному желанию. Мы понимаем ваше волнение в связи с уходом директора школы и постараемся решить вопрос с директором гимназии в скором времени. начальник управления образования администрации Уфы Азат Батыршин
Mkset также пытался дозвониться до директора Ришата Камалова, которого не хотят отпускать родители, однако его оказался недоступен. В школе на звонок Mkset также не ответили.
Вечером 15 сентября Ришат Камалов принял решение остаться на посту. Об этом он сообщил в соцсетях гимназии.
- Я принял решение отдохнуть, ухожу в отпуск с семьёй! Вернусь 20 октября на работу, - добавил он.
Mkset направил письменные запросы в минобр республики, управление образования и мэрию города с просьбой объяснить ситуацию, прокомментировать строительство футбольного поля и обозначить застройщиков.