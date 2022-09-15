В каких районах Башкирии раньше всего выпадет первый снег

В нынешнем году первый снег в Башкирии уже выпал. Причем выпал «с места в карьер» и даже устроил вьюгу, в которую попали екатеринбургские туристы и москвичи, которые вели съемки. Произошло это событие на горе Иремель в Белорецком районе, причем несколько раньше обычного. По последним данным синоптиков, к Уфе зима тоже близко — по прогнозу утро 26 сентября в столице, вероятнее всего, удивит первым снегом. Но первый снег продержится столько, сколько сохранит свои позиции хрупкий морозец — днем ожидается плюсовая температура, а значит снег быстро растает.
В 2020 году первый снег в Башкирии также заметили в горах, на Иремеле и на хребте Ялангас все в том же Белорецком районе 18 октября. Основательный первый снег накрыл Уфу лишь 10 ноября.
А вот в 2021 году первый снег выпал на день раньше, чем в нынешнем — 7 сентября. Произошло это, что примечательно, не в горах, а в Благоварском районе, в селе Языково. Также одними из первых снег увидели Учалинский район и город Белорецк, а также Сибай и Абзелиловский район. Разумеется, снежок бесследно исчез, а затем, в конце второй декады сентября, вновь «разбушевался» и целый час шел до образования густого покрова в Учалинском районе. Настоящий первый снег в Башкирии выпал лишь 21 октября 2021 года, тогда это подтвердили в Госкомитете РБ по ЧС.