В каких районах Башкирии раньше всего выпадет первый снег

А вот в 2021 году первый снег выпал на день раньше, чем в нынешнем — 7 сентября. Произошло это, что примечательно, не в горах, а в Благоварском районе, в селе Языково. Также одними из первых снег увидели Учалинский район и город Белорецк, а также Сибай и Абзелиловский район. Разумеется, снежок бесследно исчез, а затем, в конце второй декады сентября, вновь «разбушевался» и целый час шел до образования густого покрова в Учалинском районе. Настоящий первый снег в Башкирии выпал лишь 21 октября 2021 года, тогда это подтвердили в Госкомитете РБ по ЧС.