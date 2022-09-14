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На Украине в ходе спецоперации погиб 25-летний уроженец Башкирии Марсель Муллагалеев

14 сентября 14:48
Фото: Александр Андреев // vk.com
В армию погибший был призван в декабре 2020 года.

На Украине в ходе военной спецоперации погиб 25-летний уроженец Бакалинский района Марсель Муллагалеев. Об этом на своей официальной странице в социальных сетях сообщает глава муниципалитета Александр Андреев.

Известно, что погибший был призван в армию в декабре 2020 года и проходил службу в Санкт-Петербурге. Контракт Марсель Муллагалеев подписал спустя полгода после окончания срочной службы.

Так, на Украине уроженец Башкирии был с начала военной спецоперации и служил наводчиков в мотострелковом батальоне.

Ранее мы стало известно о смерти 32-летнего сержанта Вооруженных сил РФ Зенфира Аеткулова. По информации главы Абзелиловского района погиб он еще 31 марта 2022 года.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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