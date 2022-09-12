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В ходе спецоперации погиб уроженец Абзелиловского района Башкирии Зенфир Аеткулов

12 сентября 15:09
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI
О гибели военнослужащего сообщает глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков

Сержант Вооруженных сил РФ Зенфир Аеткулов погиб 31 марта 2022 года в ходе спецоперации на территории Украины. Об этом в соцсетях сообщил глава администрации Абзелиловского района Ильдар Нафиков.

Сообщается, что Аеткулов погиб в возрасте 32 лет. На Родине у мужчины остались жена и две дочери. Ильдар Нафиков выразил свои соболезнования им, а также родителям, брату и сестре погибшего, отметив, что им будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

По словам главы местной администрации, Зенфир Аеткулов останется в памяти своих односельчан добрым, отзывчивым и искренним парнем, который не боялся трудностей и знал, что такое труд. Во время службы в военной части города Чебаркуль Аеткулова всегда отличали дисциплинированность и ответственность.

Напомним, ранее глава республики Радий Хабиров назвал оказание поддержки семьям военнослужащих, участвующих в СВО, приоритетной задачей для властей региона. Руководитель региона также поблагодарил военнослужащих, отметив, что в настоящий момент они выполняют тяжелую и важную задачу.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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