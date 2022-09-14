Минздрав Башкирии назвал плохую еду в больнице «едой по нормам диетического питания»

Женщина также высказалась и о том, что детей на специальном питании для аллергиков могут и вовсе оставить без приема пищи. Так, когда одни дети на полдник получают яблоко, другие просто смотрят. Такая же ситуация произошла с молочными продуктами в качестве второго завтрака.