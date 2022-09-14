Лучший «Земский учитель» пожаловалась на отсутствие интернета в деревне в Башкирии

Женщина оставила в комментариях свой домашний адрес и попросила о помощи, не забыв уточнить, что уже получала ответ от Минцифразвития Башкирии здесь же, в комментария. Однако, судя по всему, читали его представители не очень внимательно, так как на сообщение где уже был указан адрес женщину просили еще раз указать его.