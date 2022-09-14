«Интеррос» направит более половины капитала Росбанка на благотворительность

Эндаумент выступает в виде целевого капитала, доход от которого не может быть использован в коммерческих целях. Его преимуществом является то, что НКО будет распоряжаться не живыми деньгами, а работающим капиталом, которому предстоит выступать в качестве подушки безопасности для фонда. До перемен в законодательстве у меценатов отсутствовала возможность использовать такой механизм. А среди тех, кто продвигал законопроект об эндаументах, был именно Потанин. Нужно упомянуть еще об одной важной детали механизма, с помощью которого передаются акции в эндаумент. Это довольно жесткие нормы российского законодательства, которые регламентируют работу с целевыми капиталами. Из-за них отзыв активов назад ни в юридическом, ни в практическом плане невозможен.