Вертолет МЧС приступил к тушению ТЦ "Меркурий"

Вертолет МЧС приступил к тушению ТЦ "Меркурий"
Вертолет МЧС приступил к тушению ТЦ "Меркурий"
Сегодня, 11:55ПроисшествияФото: Mkset.ru

Вертолет МЧС приступил к тушению Колхозного рынка

Специализированный вертолет начал пролив тлеющий конструкций торгового центра

На место пожара в торговом центре "Меркурий" прибыл вертолет, передает корреспондент Mkset. О начал пролив тлеющей территории ТЦ. Открытое горение было ликвидировано в 03-46 по местному времени. Пока не ясно, почему специализированный вертолет привлекли для пролива конструкций, а не для тушения самого пожара.

Напомним, пожар начался накануне вечером, в 21-30. Не смотря на поначалу противоречивые заявления экстренных служб и очевидцев, в конечном итоге в МЧС заявили, что погибших и пострадавших нет. Из горящего здания также удалось спасти животных из зоопарка. Клетки вместе с ними вынесли на улицу. Никто не пострадал.

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