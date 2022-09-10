Вертолет МЧС приступил к тушению ТЦ "Меркурий"

На место пожара в торговом центре "Меркурий" прибыл вертолет, передает корреспондент Mkset. О начал пролив тлеющей территории ТЦ. Открытое горение было ликвидировано в 03-46 по местному времени. Пока не ясно, почему специализированный вертолет привлекли для пролива конструкций, а не для тушения самого пожара.
Напомним, пожар начался накануне вечером, в 21-30. Не смотря на поначалу противоречивые заявления экстренных служб и очевидцев, в конечном итоге в МЧС заявили, что погибших и пострадавших нет. Из горящего здания также удалось спасти животных из зоопарка. Клетки вместе с ними вынесли на улицу. Никто не пострадал.