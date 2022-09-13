«Столы в коридоре — для общения»: в Башкирии отрицают «коридорное» обучение в школе

По словам родителей, ремонт в их школе «толком не контролируется, и будет ли он сделан вовремя, а так же качественно, вообще не понятно». В администрации на это ответили, что работы запланированы в 2022 и 2023 годах. Школа ремонтируется по федеральной программе, подрядчиками выступают ЗАО «Нефтекамскстройсервис» и ООО «Металпромгражданстрой».Первое занимается заменой систем водоснабжения, водоотведения и вентиляции и должно завершить работы до 15 сентября текущего года. Второе выполнит остальные объемы — до 30 июня 2023 года.