«Нет финансирования, и не будет»: в Башкирии с 2015 года не могут построить школу

«Нет финансирования, и не будет»: в Башкирии с 2015 года не могут построить школу
«Нет финансирования, и не будет»: в Башкирии с 2015 года не могут построить школу
Вчера, 15:01ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
В Стерлитамакском районе с 2015 года обещают построить школу и детский сад, однако строительство до сих пор не начато, сообщает местный житель.

Жителям села Мариинский с 2015 года обещают построить школу и детский сад. Как сообщает мужчина на сайте электронной приемной органов власти, под данный цели уже выделена земля, однако строительство до сих пор не начато. По словам автора обращения, в местной администрации поясняют, что финансирования на данные цели нет, «и не будет еще ближайшие годы».

Между тем, в районе, как рассказывает мужчина, в основном проживают семьи с детьми и когда приходит время устраивать ребенка в ближайшие школы, то «наших детей берут по принципу: „если вдруг места останутся“».

— А как же первые шаги к получению образования нашими детками, как же достижение целей повышения образованности граждан, если банально нет доступа для первых шагов, с детским садом, расположенным в непосредственной близости, ситуация аналогична. Из года в год, мы наблюдаем, 2 пустующих поля, тогда когда весь район ждёт обещанные школу и детский сад, негодует автор обращения.

Автор обращения к своим словам прикрепляет и фотографию мемориальной доски на пустующем поле, которая гласит, что обещанная школа должна будет носить имя Героя Российской Федерации, военного летчика Пешкова Олега Анатольевича. Мужчина погиб в 2015 году на территории Сирийской Арабской республики.

Фото:Электронная приемная органов власти Башкирии // Позмогов И. С.

Mkset обратился с письменным запросом в Министерство образования Башкирии и в администрацию Стерлитамакского района.

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