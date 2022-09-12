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Хабиров назвал поддержку семей участников СВО приоритетной задачей властей Башкирии

12 сентября 08:21
Фото: 1MI
Глава Башкирии в завершение оперативки правительства Башкирии дал наказ главам районов 12 сентября.

Радий Хабиров под занавес оперативного совещания в правительстве Башкирии 12 сентября напомнил главам о их приоритетной задаче поддерживать семьи участников СВО.

Вы знаете что наши шаймуратовцы сейчас тоже на передовой находятся. Я к главам обращаюсь – предельное внимание, пожалуйста. Спасибо вам всем, детей мы в школу отправили, кому-то что-то купили. Они в приоритете нашего внимания, они выполняют тяжелый долг, тяжелую задачу и очень важную задачу, огромное им спасибо. Радий Хабиров

Глава Башкирии подчеркнул, что для властей сейчас нет более важной задачи, чем поддержка специальной военной операции.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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