Синоптики Башкирии прогнозируют в республике скорое потепление

В Башкирии в скором времени прекратят дожди, а столбик термометра поднимется до +21 градуса. Об этом сообщают синоптики Башгидрометрцентра.
Так, сегодня, 12 сентября, в регионе еще сохранится пасмурная погода, местами небольшой дождь, а температура воздуха днем составит +9…+14 градусов.
Однако уже 13 сентября синоптики прогнозируют отсутствие осадков, умеренный юго-восточный ветер и температуру воздуха днем +13…+18 градусов. Тем не менее ночью ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов.
14 сентября столбик термометра днем и вовсе будет показывать +16…+21 градус. В остальном в этот день осадков не ожидается, а ветер юго-восточный умеренный. Поднимется температура воздуха и ночью — до +9 градусов,