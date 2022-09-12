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Синоптики Башкирии прогнозируют в республике скорое потепление

12 сентября 03:37
Фото: 1MI
Температура воздуха в ближайшие три дня в Башкирии поднимется до +21 градуса.

В Башкирии в скором времени прекратят дожди, а столбик термометра поднимется до +21 градуса. Об этом сообщают синоптики Башгидрометрцентра.

Так, сегодня, 12 сентября, в регионе еще сохранится пасмурная погода, местами небольшой дождь, а температура воздуха днем составит +9…+14 градусов.

Однако уже 13 сентября синоптики прогнозируют отсутствие осадков, умеренный юго-восточный ветер и температуру воздуха днем +13…+18 градусов. Тем не менее ночью ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов.

14 сентября столбик термометра днем и вовсе будет показывать +16…+21 градус. В остальном в этот день осадков не ожидается, а ветер юго-восточный умеренный. Поднимется температура воздуха и ночью — до +9 градусов,

Ранее мы сообщали, когда в Башкирии наступит Бабье лето.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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