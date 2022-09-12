ЕР победила на региональных выборах в сложных регионах Сибири и Дальнего Востока

В не самых простых для «Единой России», по итогам прошлых голосований, административных центрах в этот раз партия получила в сумме 81% мандатов на выборах в гордумы. Этот показатель оказался даже выше, чем по выборам в заксобрания, где у единороссов 79,9% мандатов. Никаких отличий между регионами РФ, где проводили выборы по мажоритарной системе, и областями, где голосовали по смешанной, не выявлено — ЕР практически повсюду получила большинство голосов.