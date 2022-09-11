В Уфе полностью ликвидирован пожар в ТРК «Меркурий»

Примечательно, что в результате инцидента нет пострадавших и погибших из числа граждан, более того были также спасены 56 животных из контактного зоопарка, расположенного в одном из корпусов ТРК. При этом от гоня пострадало имущество владельцев торговых точек. Очевидцы с места событий сообщали об актах мародерства — недобросовестные граждане хватали сгруженные в кучу вещи, в числе которых дорогостоящие шубы, и бежали.