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Пожар на Колхозном рынке в Уфе локализован

9 сентября 22:56
Горение локализовано на площади 5,4 тысяч квадратных метров. Пожарные работаю в местах очагов возгорания.

Пожар на территории Колхозного рынка в ТЦ «Меркурий» локализован на площади 5,4 тыс квадратных метров сообщили в региональном МЧС по Башкирии. Пожарные продолжают тушить пламя.

Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Животные в зоопарке торгового центра также не пострадали. Их вместе с клетками вынесли на улицу. Всего было спасено 56 животных, среди которых были еноты, обезьяны, лисы и другие.

Пожар начался на втором этаже первого корпуса около 21:30. На месте работают 78 человек и 28 единиц техники, экстренные службы.

#Новости#Тимур Алмаев#Происшествия
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