Пожар на Колхозном рынке в Уфе локализован

Пожар на территории Колхозного рынка в ТЦ «Меркурий» локализован на площади 5,4 тыс квадратных метров сообщили в региональном МЧС по Башкирии. Пожарные продолжают тушить пламя.
Погибших и пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Животные в зоопарке торгового центра также не пострадали. Их вместе с клетками вынесли на улицу. Всего было спасено 56 животных, среди которых были еноты, обезьяны, лисы и другие.
Пожар начался на втором этаже первого корпуса около 21:30. На месте работают 78 человек и 28 единиц техники, экстренные службы.