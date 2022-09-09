Минобр Башкирии прокомментировал выдачу рваных учебников школьникам

Из ответа Минобразования Башкирии следуют, что школа может и обязана закупать для учеников не только учебники, но и другие необходимые для образовательного процесса пособия (например, рабочие тетради). На самом же деле школьникам выдаются только учебники – и то не всегда всем и не всегда в надлежащем качестве.