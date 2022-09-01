«Древняя» история и шестой хозяин: какие учебники начали выдавать в школах Башкирии

«Уфимская школа № 22. История древнего мира оказалась самой древней — 2015 года выпуска. Она целая, но была чем-то залита и высушена. Брать в руки такую книгу ну как-то неприятно по меньшей мере. В чем ее искупали и сколько там поселилось микробов — я просто стараюсь не думать», — рассказал он.