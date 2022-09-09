Мавлиев признал, что стройка садика в Кузнецовском затоне затянулась и назвал причину

Глава города в посте в соцсетях по итогам поездки не стал таить, что местные жители много жалуются на недостаточное количество социальных объектов в районе и прокомментировал затянувшуюся стройку детского садика в районе. По заявлению мэра подрядчик не рассчитал силы и средства, а сегодня на объекте работают всего 10 человек, хотя должны — 50-60 человек.