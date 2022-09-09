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Когда ждать «бабье лето» в Башкирии в 2022 году

9 сентября 05:28
Фото: Екатерина Добринская / 1MI
Будет ли потепление этой осенью и в каких числах

Жара в Башкирии уже с первых дней сентября сменилась осенней прохладой и пасмурным небом. Как выяснилось, далеко не все оказались готовы к сезонным погодным изменениям. Так, в уфимском микрорайоне Сипайлово жители негодуют из-за отключения горячей воды, что ощущается особенно остро на фоне все ещё не включенного отопления в домах и холодной погоде за окном.

Одним из главных вопросов, который в настоящее время тревожит уфимцев и жителей республики, стал вопрос о том, когда наступит бабье лето. Так, согласно данным на портале «Gismeteo», потепление наступит в Уфе уже в середине следующей недели. Столбики термометров поднимутся до +21 градуса Цельсия уже в этот четверг, 15 сентября.

Теплая погода, согласно данным сервиса, продлится чуть больше недели — в период с 15 по 23 сентября. Сообщается, что самым тёплым днём должен стать четверг 22 сентября. В этот день воздух прогреется до +25 градусов. Также в этот период ожидается переменная облачность.

Несколько менее оптимистичную картину представлена на портале «Погода.Mail.ru». По данным сайта, потеплеть в Уфе должно во вторник, 13 сентября. Сама же тёплая погода продлится до конца следующей недели. Самым тёплым днём обещает быть пятница 16 сентября. Позднее температура воздуха снизится до +11 +15 градусов.

Пожалуй, самую пессимистичную оценку погоды в этом месяце даёт сервис «Яндекс.погода». Максимальная температура воздуха в текущем месяце, по данным сервиса, составит +17 градусов. При этом на протяжении всего сентября прогнозируются осадки и облачная погода.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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