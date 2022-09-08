В центре Уфы второй раз за неделю выявили превышение хлорида водорода в воздухе

В воскресенье 4 сентября, превышение в 1,1 раза ПДК хлорида было выявлено на станциях в центре и в Черниковке (по улице Свободы). Во вторник на той же станции в центре по уже указанному адресу вновь выявили превышение ПДК, хлорида, но еще выше чем в выходной — в 1,2 раза.