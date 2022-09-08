mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В центре Уфы второй раз за неделю выявили превышение хлорида водорода в воздухе

8 сентября 08:06
Фото: 1MI
На этот раз в центре Уфы как и в прошлый раз превышено содержание хлорида, а в Черниковке — сероводорода, следует из отчета Башгидрометцентра.

В Уфе продолжают фиксировать превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, причем не только в промышленных северных районах, но и в самом центре столицы, а именно на станции по адресу улица Мажита Гафури, 101.

В воскресенье 4 сентября, превышение в 1,1 раза ПДК хлорида было выявлено на станциях в центре и в Черниковке (по улице Свободы). Во вторник на той же станции в центре по уже указанному адресу вновь выявили превышение ПДК, хлорида, но еще выше чем в выходной — в 1,2 раза.

Не обошлось без загрязняющих веществ и в воздухе промышленной Черниковки. Свежий анализ выявил, что утром вторника на станции по адресу улица Мира, 11, в 1,1 раза превышено содержание сероводорода.

Напомним, на протяжении непривычно жаркого августа уфимцы, проживающие в разных районах, регулярно жаловались на едкие химические запахи, а также интересовались происхождением достаточно густой дымки над городом.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48