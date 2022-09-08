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В Башкирии семья проходит лечение после нападения и укусов дикой лисы

8 сентября 03:50
Фото: 1MI
О выходках пушистой плутовки рассказала врио главы Роспотребнадзора по Стерлитамаку Разиля Багаутдинова на оперативке в мэрии 6 сентября.

В ходе оперативки в мэрии Стерлитамака традиционно отчитывались о санитарно-эпидемиологической обстановке в городе. Однако на этот раз среди привычной информации о количестве заболевших привычными заболеваниями и укусах домашних животных прозвучали данные, которые особенно заинтересовали мэра города Рустема Газизова.

Помимо информации об укусах кошек и собак Разиля Багаутдинова рассказала о двух укусах диких лис. Рустема Газизова эта информация заинтересовала и он уточнил у специалиста Роспотребнадзора неужели лисица покусала людей в черте города.

Точного ответа у Разили Багаутдиновой не нашлось, но она уточнила, что оба случая произошли в семье и сейчас пострадавшие от лисицы проходят профилактическое лечение. Где именно лиса напала на граждан Багаутдинова пообещала уточнить.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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