Руководство оперного театра в Уфе прокомментировало массовые увольнения артистов

Когда 24 музыканта не продлили контракты, театр был вынужден объявить конкурс на замещение вакантных мест. После этого 15 сотрудников оркестра приняли участие в конкурсе на общих основаниях — с ними заключили уже годовой, а не трехлетний контракт. Таковы были условия конкурса. Теперь эти 15 человек вновь приняты на работу, их зарплата осталась прежней. Пять из них на тот момент уже успели подать иски к работодателю в суд, но после заключения контракта отказались от своих претензий. С оставшимися девятью (по данным профсоюза оркестра, из 10) спор будет решаться в суде. Других вариантов урегулирования конфликта в театре не видят.