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Власти Уфы посчитали причиной распространения мышиной лихорадки плохую уборку мусора

7 сентября 07:17
Фото: 1MI
О весьма острой ситуации с заболеваемостью в республике и в Уфе геморрагической лихорадкой говорили на оперативке в мэрии 7 сентября.

На сегодняшней оперативке в мэрии замглавы Роспотребнадзора Башкирии Галина Пермина рассказала о ситуации с мышиной лихорадкой в Уфе и о том, как противостоять распространению опасной болезни, от которой нет вакцинации.

Речь шла о необходимости профилактических бесед, барьерной дератизации, необходимости обрабатывать СНТ от грызунов и о том, что раздольем для грызунов становится неубранный вовремя мусор и переполненные баки.

Ратмир Мавлиев настоятельно попросил руководителя МУП «САХ» Рустема Халикова сегодня же заняться решением проблемы, причем сделать это совместно с жителями.

— Таких картин в городе быть не должно. Баки должны вовремя убираться. Вчера были в Шакше, там все еще мешки стоят вдоль обочины, это ненормально — заявил мэр.

Тем временем в Башкирии заболеваемость мышиной лихорадкой выросла за год в 9 раз.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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