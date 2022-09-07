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В гостиной «Интерроса» на ВЭФ-2022 назвали лучшие стартапы Дальнего Востока

7 сентября 13:23
Фото: Фонд Росконгресс
На питч-сессии в гостиной ГК «Интеррос» специалисты фонда «Восход» дали оценку ведущим стартапам ДФО. Мероприятие прошло в рамках ВЭФ-2022.

Делегаты форума провели демонстрацию своих высокотехнологичных проектов. В режиме онлайн они отвечали на вопросы потенциальных инвесторов. Об этом пишет newsnn.ru.

В питч-сессии участвовали разработчики, представляющие разные регионы ДФО. Ими были созданы технологические решения. Многие из них стали прорывными инструментами в таких отраслях, как медицина, сельское хозяйство и цифровые технологии.

Так, в числе участников была организация NovaSkin (Улан-Удэ). Она разрабатывает покрытие для местного лечения тяжёлых ожогов, вялотекущих неинфицированных ран, обморожений и других травм.

В основе технологии особая белковая композиция. С ее помощью создается материал, заживляющий раны. Данный материал не содержит чужеродных клеток. Это уже само по себе является прорывом в борьбе с ожогами.

Организация «РЕМО» (Владивосток) создает инструмент для реабилитации граждан после инсульта, восстанавливающий мелкую моторику конечностей.

Фирма Тeamlogs работает для представителей печати. Она создает сервис транскрибации (перевода) голосовых файлов в текст. Ресурс уже запущен на полную мощность. Он способен конкурировать с роботами больших компаний.

Каждый из выбранных инвесторами проектов может развиваться и после ВЭФ. Проекты могут получить финансирование в размере до 15 миллионов рублей.

Группа «Интеррос» — основной инвестор фонда «Восход». Он оказывает помощь в развитии Арктики и ДФО, повышении привлекательности данных субъектов для инвесторов.

«Интеррос» намерен стать якорным инвестором ДФО. Так, в венчурный фонд «Восход», созданный при участии Минвостокразвития, «Интеррос» вложил 10 миллиардов рублей.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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