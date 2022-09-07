Управляющая компания прокомментирвала преждевременное увелечинение платежей за ОДН

Все делов том, что в данном поставление правительства РФ указывается, что в случае отсутствия решения собственников МКД о ежемесячном распределении коммунальных ресурсов на содержание общедомового имущества в полном фактическом объеме между всеми собственниками помещений в доме, то УК обязана в первом квартале следующего года производить корректировку начисления платы за коммунальные ресурсы при содержании общедомвого имущества. При этом должен учитываться фактический объем потребления по показаниям общедомового прибора учёта.