Уфимцы получили квитанции с огромными суммами за «коммуналку»

Уфимцы получили квитанции с огромными суммами за «коммуналку»
Уфимцы получили квитанции с огромными суммами за «коммуналку»
Вчера, 16:24ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI

Уфимцы получили квитанции с увеличенной суммой за ОДН в июне

Жителям одного дома в Уфе управляющая компания начала повышать платежи за ОДН в июне 2022 года, в то время как постановление правительства о сверхнормативах по ОДН начинает действовать только с 1 сентября, сообщают уфимцы.

Жители многоквартирного дома в Уфе по адресу Мушникова, 28 сообщают о преждевременном увеличении платежей за ОДН электроэнергии. Соответствующее обращение в адрес МинЖХК Башкирии было опубликовано на сайте электронной приемной органов власти.

Так, по совам автора обращения, сумму платежей Управляющая компания «Альтернатива» начала увеличивать уже в июне этого года. Однако постановление правительства РФ, согласно которому плата за сверхнормативы по ОДН будет переложена с управляющих компаний на жильцов, действует только с 1 сентября.

— В квитанциях расчёт не по нормативу, а по общедомовому электросчётчику.Это привело к увеличению платежа за ОДН примерно в 3 раза за июнь, июль и август, пишет житель многоквартирного дома.

Уфимец просит министерство разобраться в ситуации и «заставит УК сделать перерасчет и вернуть излишне начисленные суммы».

Mkset обратился в управляющую компанию с письменным запросом.

Напомним, что 1 сентября вступил в силу закон о новой системе начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества, согласно которому плата за сверхнормативы перекладывается с управляющих компаний на жителей дома. К слову, перерасчет в таком случае будет проводиться раз в год и суммы за 4 месяца 2022 года появятся в платежках горожан только в первом квартале 2023 года.

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