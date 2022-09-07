mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тяжелобольного ребенка на вертолете санавиации экстренно доставили из Уфы в Петербург

7 сентября 11:23
Фото: vk.com Айрат Рахматуллин
Важное решение о перевозке маленького пациента приняли на телемедицинской консультации, рассказали в пресс-службе минздрава Башкирии 7 сентября.

Настоящие волшебники, правда не в голубом верталете, а на спецборте санавиции, прилетели из Москвы за маленьким пациентом детской «республиканки» Башкирии. Вчера, 6 сентября, утром он полетел из Уфы в северную столицу России. К путешествию, в котором ребенок крепко (и безопасно) спал его готовили врачи-анестезиологи-реаниматологи РДКБ, полет прошел отлично и мальчика доставили в Санкт-петербургский государственный педиатрический университет.

Проблема со здоровьем у совсем маленького путешественника возникли на фоне обострения бактериальной инфекции, и теперь здоровье и жизнь ребенка в руках медиков Санкт-Петербурга.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48