Мэрия Уфы переводит дома на исторической улице Октябрьской революции в нежилой фонд

Не забыли в уфимской администрации и об объектах соцкультбыта, в соответствии с опубликованном документом на указанной территории должны появиться детский сад, вмещающий 70 детей и школа почти на 500, а точнее на 470 детей. Надо полагать, что школу и детсад построят не просто так, а для двух домов, которые там же намереваются возвести власти. Для жилых домов запланировано и строительство подземного паркинга.