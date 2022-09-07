74-летней уфимке, которую переехал автомобиль такси в Шакше, врачи удалили селезенку

Напомним, вчера в соцсетях появились шокирующие кадры из уфимской Шакши. Там на перекрестке улиц Гвардейская и зеленая женщина споткнулась и упала под колеса автомобиля такси. Водитель, судя по всему, этого не видел и поехал прямо на женщину, которая пыталась встать. Это заметили очевидцы и дали водителю понять, что происходит. Очевидцы быстро взяли автомобиль и перенесли его на другое место, вероятно этот поступок и стал спасением для женщины. На место оперативно вызвали скорую помощь.