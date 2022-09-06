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В 2022 году обманутым дольщикам было выплачено более 4 млрд рублей компенсаций

6 сентября 10:23
Фото: 1MI
Об этом сегодня сообщил замминистра строительства Башкирии Антон Ковшов.

Сегодня, 6 сентября, на оперативном совещании в ЦУРе замминистра строительства Башкирии Антон Ковшов сообщил, что за 8 месяцев 2022 года 1451 обманутому дольщику были выплачены компенсации на сумму в 4,867 миллиарда рублей.

Кроме того, 11 гражданам в рамках МИП (масштабные инвестиционные проекты — прим.ред.) переданы квартиры. Также с начала 2022 года завершено строительство двух объектов, восстановлены права 140 граждан.

— Есть поручение президента, в 23 году 31 декабря тема обманутых дольщиков в России не существует. Делайте все с запасом, пожалуйста. 23 год — тема закрыта. Никаких отговорок слышать не будузаявил Радий Хабиров.

Ранее Радий Хабиров заявлял, что в республике осталось чуть меньше 3600 обманутых дольщиков.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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