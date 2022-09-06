Синоптики назвали точную дату первого снега в Уфе

Ночи в Уфе, по данным синоптиков, к концу сентября, станут стабильно морозными, и температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до -1 градуса, но снег, судя по прогнозу, увидеть можно будет лишь ночью и ранним утром, ведь дневная температура в конце сентября все-таки прогнозируется плюсовая — от +2 до +4 градусов.