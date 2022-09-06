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Синоптики назвали точную дату первого снега в Уфе

6 сентября 03:47
Фото: 1MI
Всего через 20 дней ночная температура будет стабильно минусовой, а осадки из дождя превратятся в снег, сообщает Gismeteo.

Резкая смена погоды не собирается уступать в правах плавным температурным изменениям. Резкая прохлада, граничащая с холодом, после аномальной для конца августа жары — не единственный каприз погоды. Так по данным синоптиков этой осенью уфимцы увидят первый снег уже в сентябре, а именно ночью 26 сентября.

Ночи в Уфе, по данным синоптиков, к концу сентября, станут стабильно морозными, и температура воздуха будет колебаться в пределах от -4 до -1 градуса, но снег, судя по прогнозу, увидеть можно будет лишь ночью и ранним утром, ведь дневная температура в конце сентября все-таки прогнозируется плюсовая — от +2 до +4 градусов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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