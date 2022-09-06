РЖД и КРДВ будут развивать инвестпривлекательность Арктики и Дальнего Востока

Напомним, ТОР «Надеждинская» сегодня лидирует в привлечении частных инвестиций. Здесь работают 85 резидентов. Они намерены вложить свыше 60 млрд рублей в различные проекты, более 21 млрд уже вложено. 14 проектов уже реализованы, благодаря этому 2500 человек получили работу. По словам Запрягаева, развитие логистики «Надеждинской» привлечёт ещё больше инвесторов.