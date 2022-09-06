Хабиров устроил разнос из-за нескошенной травы в Уфе

— На улице революционной я вижу гранитный бордюр. Я это к чему говорю, гранитные бордюры мы ставим, которые дороже, потому что мы боремся за качество долговременность и эстетику. А траву мы покосить не можем нормально. Я понимаю Белорецкий район, в Инзере для них может это естественно, но это пожароопасно. Но вот это безобразие,Радий Хабиров