Хабиров и Назаров придумали, как избавить Уфу от пробок по понедельникам и пятницам

Назаров на вопрос ответил и объяснил, что причиной стала крупная авария. В ответ Хабиров предложил приобрести несколько квадрокоптеров, которые будут с воздуха наблюдать за движением автомобилей, в особенности в начале и в конце рабочей недели. Судя по всему, именно наблюдение с воздуха должно добавить уфимцам и гостям столицы культуры вождения, на недостаток которой вчера посетовал в своем телеграм-канале министр транспорта Башкирии Александр Булушев.